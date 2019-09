Zurich (awp) UBS et Banco do Brasil ont signé une lettre d'intention (Memorandum of Understanding) "non contraignante" pour le lancement conjoint d'une banque d'affaires en Amérique du Sud.

Ce partenariat, annoncé mardi, portera sur des services bancaires et de courtage institutionnel au Brésil et dans d'autres pays de choix de la région.

Avec ce partenariat qualifié de "stratégique", les deux banques ont l'intention de proposer ensemble des services de banque d'affaires au Brésil, en Argentine, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay, qui toucheront la clientèle entreprises de Banco do Brasil et les services de distribution d'UBS à l'échelle globale, précise le communiqué.

Ce partenariat est conçu sur le long terme, pour créer une plateforme bancaire "leader" dans la région avec une couverture globale, en utilisant les forces complémentaires des deux instituts.

Coomme pressenti il y a deux semaines par Reuters, UBS doit être l'actionnaire majoritaire, à hauteur de 50,01%, avec l'apport d'actifs des deux parties, selon des termes encore en négociation. Le tout est sera encore soumis ensuite à approbation.

