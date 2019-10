"Compte tenu du contexte de marché, nous avons livré un résultat solide et des rendements attrayants", a indiqué Sergio Ermotti, directeur général.

UBS a subi au troisième trimestre un repli du résultat dans ses principales lignes de métier. Activité stratégique, la gestion de fortune a fait mieux que prévu, mais n'est pas parvenue à combler l'effet négatif des taux bas et des incertitudes géopolitiques.

Entre juillet et septembre, le bénéfice net s'est étiolé de 16,3% sur un an à 1,05 milliard de dollars (presque autant en francs), selon les indications fournies mardi par le numéro un bancaire helvétique. Le bénéfice avant impôts s'est inscrit à 1,35 milliard, raboté de plus d'un cinquième. Le produit d'exploitation a reculé de 4,0% à 7,09 milliards.

"Compte tenu du contexte de marché, nous avons livré un résultat solide et des rendements attrayants", indique Sergio Ermotti, directeur général, cité dans le communiqué.

La division dédiée à la gestion de fortune (Global Wealth Management, GWM) a vu son bénéfice avant impôts baisser de 4,7% à 919 millions de dollars. Pour cette activité, les entrées nettes d'argent ont atteint 15,7 milliards, à comparer aux quelque 13,5 milliards au troisième trimestre 2018.

La banque d'affaires a vu son résultat avant impôts divisé par deux à 203 millions. L'unité Personal & Corporate Banking (P&C) a dégagé un résultat avant impôts de 362 millions (-11%).

Malgré ces fortes contractions, UBS a dépassé globalement les attentes du consensus AWP. Seules les recettes groupe et le résultat P&C s'inscrivent dans le bas de la fourchette des prévisions.

Sergio Ermotti annonce des mesures d'économie supplémentaires afin d'améliorer la profitabilité et renforcer le modèle d'affaires diversifié. Le groupe prévoit des coûts de restructuration de 100 millions de dollars au quatrième trimestre, après 69 millions entre juillet et septembre.

