Ueli Maurer a multiplié les rencontres lors de sa visite samedi et dimanche à Abou Dhabi.

Ueli Maurer a donné dimanche à Dubaï le premier coup de pioche symbolique des travaux de construction du pavillon suisse pour l'Expo2020. Le conseiller fédéral s'est ensuite envolé pour une visite controversée en Arabie saoudite.

Le pavillon suisse pour l'Expo universelle 2020 à Dubaï s'est retrouvé au centre d'une polémique l'été dernier lorsqu'on a appris que le cigarettier Philip Morris en était l'un des principaux sponsors. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait finalement renoncé à ce partenariat.

Avant cette inauguration, Ueli Maurer s'est acquitté d'un programme diplomatique chargé. Samedi soir, il a rencontré Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Emirats arabes unis, ainsi que la directrice générale de l'Expo 2020, Reem Al Hashimy.

Les entretiens ont porté sur l'exposition universelle, la situation au Yémen, pays aux prises avec une guerre civile, et le Global Robotic Challenge, 3e édition d'une compétition qui a débuté il y a trois jours à Dubaï. Plus de 2000 jeunes issus de 190 pays y participent, dont cinq venant de la Suisse, a indiqué Peter Minder, porte-parole du Département fédéral des finances (DFF).

Gros investisseur

La Suisse et les Emirats arabes unis entretiennent des relations diplomatiques depuis 1976. Elle fait partie des dix premiers investisseurs dans ce pays arabe et a créé plus de 10'000 emplois.

Dimanche, le chef du DFF s'est entretenu avec son homologue émirati, Obaid Bin Humaid Al Tayer. Les deux ministres ont évoqué la coopération des deux pays dans le domaine de la finance. Ils ont également échangé sur les fintech ainsi que de questions de fiscalité comme les développements actuellement en discussion sur l'imposition de l'économie digitale.

Ueli Maurer a également rencontré le Prince Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Les discussions ont porté sur l'encouragement des échanges de jeunes, la digitalisation, les droits de l'homme et la poursuite de la collaboration entre les Emirats arabes unis et la Suisse.

En route pour Ryad

Ueli Maurer s'est ensuite rendu en Arabie saoudite. Lundi matin, il rencontrera le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, dont le fils Mohammed ben Salmane est mis en cause dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont depuis longtemps les plus importants partenaires commerciaux de la Suisse dans la région du Golfe. Les échanges avec ces pays comprennent aussi un dialogue politique. La Suisse a proposé ses bons offices dans région. Depuis 2017, elle assume notamment le mandat de puissance protectrice pour l'Arabie saoudite et l'Iran.

