Ueli Maurer et la Première ministre serbe Ana Brnabic ont discuté mardi à Berne des relations entre la Serbie et l'Union européenne et de la situation dans les Balkans. Ils ont aussi évoqué des thèmes bilatéraux, tels que l'économie et le numérique.

Le président de la Confédération a souligné les opportunités qu'offrent les relations économiques et a indiqué que la Suisse était prête à soutenir les réformes structurelles de l'administration serbe, souligne le Département fédéral des finances (DFF) mardi dans un communiqué. Mme Ana Brnabić a remercié la Suisse de son soutien, qui est extrêmement apprécié en Serbie.

Les deux ministres ont également discuté de la possibilité d'établir une coopération approfondie dans le domaine du numérique. Ils se sont également félicités des "relations étroites entre les deux pays". La Suisse œuvre au renforcement de la société civile en Serbie, précise le DFF.

Les relations entre la Serbie et l'Union européenne (UE) ont aussi figuré au coeur de discussions dans la capitale. Le conseiller fédéral a souligné que, selon la Suisse, une perspective d'adhésion à l'UE d'Etats des Balkans occidentaux contribuait à la stabilité régionale. Une telle adhésion s'accompagnerait de réformes dans le domaine de l'état de droit.

Mme Brnabic et M. Maurer ont par ailleurs évoqué la situation au Kosovo. Ils ont discuté des possibilités et des pistes à exploiter pour relancer le dialogue entre Belgrade et Pristina pour normaliser les relations entre les deux pays voisins.

