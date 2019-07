Maria Ugolkova a été la seule nageuse suisse à passer le cap des séries lors de la 1re journée des Mondiaux de Gwangju, Dans sa discipline de phare du 400 m 4 nages, elle a réalisé le 14e temps.

Ugolkova disputera ainsi les demi-finales cet après-midi.

Ugolkova a bouclé son pensum en 2'12''35. Il a manqué une seconde et demie à la nageuse du SC Uster Wallisellen pour battre son record national, qu'elle avait établi l'an dernier avec sa médaille aux Européens de Glasgow. Pour se qualifier pour la finale des Championnats du monde, elle aurait dû nager clairement sous son record.

Le relais dames 4 x 100 m libre n'a pas décroché le résultat souhaité en Corée du Sud pour cette première journée. En 3'41''30, Nina Kost, Sasha Touretski, Maria Ugolkova et Noemi Girardet sont restées à 2''45 de leur propre record de Suisse et ont pris la 13e place. Il a finalement manqué 29 centièmes aux filles suisses pour atteindre le 12e rang qui aurait assuré une place pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mais tout n'est pas perdu pour le relais helvétique. Quatre places seront encore en jeu, qui ne seront distribuées par la Fédération internationale (FINA) que l'an prochain.

20e place pour Djakovic

Le champion d'Europe junior Antonio Djakovic a pris la 20e place sur le 400 m libre. Le Thurgovien est resté à plus de 3,5 '' de son propre record de Suisse en 3'51''51, qui lui avait permis de décrocher l'or à Kazan il y a deux semaines. Djakovic a ainsi été éliminé tout comme Yannick Käser, 38e sur 100 m brasse et Aleksi Schmid, 52e sur 50 m papillon. Les séries ont également constitué le terminus pour le relais masculin 4 x 100 m libre. Le quatuor Roman Mityukov, Nils Liess, Djakovic et Schmid, s'est, certes, approché du record de Suisse mais les 3'16''85 n'ont représenté que le 19e rang.

