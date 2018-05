Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Angela Merkel s'est dite samedi préoccupée par la situation en Ukraine, où il y a "chaque nuit des violations de la trêve et chaque jour des pertes humaines", a-t-elle déclaré. La chancelière allemande s'exprimait depuis Assise, dans le centre de l'Italie.

"L'Ukraine nous préoccupe et dans le cadre du format Normandie - qui réunit l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine -, nous cherchons à faire respecter les accords de Minsk", a indiqué Mme Merkel présente à Assise pour recevoir la "Lampe de la paix de saint François", un prix considéré comme le "Nobel" catholique.

"Mais chaque nuit il y a des violations de la trêve et chaque jour des pertes humaines", a dénoncé la chancelière, assurant que "les Ukrainiens ne sont pas seuls".

Angela Merkel a été distinguée "pour son travail de réconciliation favorisant la coexistence pacifique entre les peuples", ont indiqué les moines franciscains d'Assise qui lui ont remis le prix. Outre une visite sur la tombe de saint François, elle devait rencontrer dans la journée environ 300 jeunes originaires de 37 pays, dont certains ont fui la guerre en Syrie ou les camps de réfugiés libyens.

Déjà 10'000 morts

L'Ukraine est en proie depuis 2014 à un conflit opposant les forces gouvernementales à des séparatistes prorusses. Ce conflit aurait déjà fait plus de 10'000 morts. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les rebelles, ce que Moscou dément.

Un cessez-le-feu entre l'armée ukrainienne et les combattants séparatistes pro-russes est entré en vigueur le 30 mars dernier, pour Pâques. Certes depuis les accords de Minsk en février 2015, des trêves successives ont permis de réduire le niveau des violences mais sans toutefois mettre un terme définitif à l'effusion de sang dans cette région à la périphérie de l'Europe.

Spectre d'un conflit Israël-Iran

La chancelière a profité de la remise de ce prix pour également évoquer les tensions entre Israël et l'Iran, estimant que la situation était devenue "plus tendue" depuis la sortie des Etats-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. "Nous suivons les événements entre l'Iran et Israël en considérant que la sécurité d'Israël fait partie de la raison d'Etat de l'Allemagne", a-t-elle dit.

Distinction peu connue du grand public, la Lampe de la paix a été remise pour la première fois en 1981 à Lech Walesa (1981). Depuis lors, Jean-Paul II et Mère Teresa(1986), Yasser Arafat (1990), Mikhaïl Gorbatchev (2008), Shimon Peres (2013), Mahmoud Abbas (2014), le pape François (2015) et en 2016 Juan Manuel Santos, le président sortant de la Colombie, ont reçu cette distinction.

Un accord qui piétine

Ce dernier, qui était aussi présent à Assise, a dénoncé tous ceux qui ont "la nostalgie de la guerre" au moment où la Colombie peine à faire appliquer les accords de paix conclus avec la guérilla. Il fustigé tous ceux qui font obstacle à la réconciliation dans son pays.

Après les accords signé avec la guérilla marxiste des Farc, M. Santos cherche à conclure un accord similaire avec une autre groupe de guérilleros, l'ELN, avec qui une négociation s'est ouverte à La Havane. Mais ses efforts pourraient être vains si la droite, opposée à ces négociations, remportait l'élection présidentielle le 27 mai.

