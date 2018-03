Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

7 mars 2018

Etablie à Paris, l'artiste allemande Ulla von Brandenburg investit le Musée Jenisch. Ses oeuvres sont à voir à Vevey (VD) à partir de vendredi et jusqu'à fin mai.

Aquarelles, collages, objets-talismans et tentures sont réunis au sein d'une exposition de 80 dessins qui dévoile un pan moins connu de l'oeuvre d'Ulla von Brandenburg. L'artiste est déjà célèbre pour ses films, explique le musée.

Scénographie de l'artiste

Avec "A Color Notation", Ulla von Brandenburg s'interroge sur l'acte d'exposer. L'accrochage s'articule selon des thématiques qui parcourent son oeuvre: danse, théâtre, l'univers du cirque ou le monde sous-marin.

Les dessins sont montrés de diverses manières et intégrés à la scénographie imaginée par l'artiste. Ils sont tantôt posés sans protection à l'horizontale sur des supports en bois, tantôt encadrés, placés au sol contre les murs. Ils dialoguent toujours avec leur environnement.

Hambourg

L'exposition, divisée en six sections thématiques, rend hommage aussi au Musée Jenisch et à sa mécène Fanny Jenisch (1801-1881). Celle-ci apparaît sur des aquarelles et sert d'inspiration à un film réalisé spécialement à la Jenisch Haus de Hambourg. Le musée de Vevey publie en outre la première monographie consacrée aux dessins de l'artiste.

Née en 1974, Ulla von Brandenburg travaille depuis une dizaine d'années sur la performance filmée et chantée. En 2014, le Mamco à Genève a présenté l'intégralité de ses films.

