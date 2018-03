Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un important éboulement s'est produit samedi soir sur la route du Grand-St-Bernard, entre Bourg-St-Pierre (VS) et le tunnel du St-Bernard. Le trafic est dévié depuis. La route sera encore fermée lundi une bonne partie de la journée, voire même au-delà.

A cause des fortes pluies de samedi, un torrent est sorti de son lit, déversant une importante quantité de débris sur la route. Aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué à l'ats Vincent Favre, porte-parole de la police cantonale valaisanne.

Le géologue cantonal valaisan, Jean-Daniel Roulier, a expliqué sur les ondes de la RSR qu'à cause de la pluie, le torrent, qui passe normalement sous la galerie, a créé son propre bouchon et est remonté, faisant pression contre le mur visant à retenir les congères. Le mur a fini par exploser et tout est entré alors sur 20 mètres dans la galerie.

Eboulement à l'intersection

Comme l'éboulement s'est produit à l'intersection entre la route du col et celle du tunnel, l'axe de transit a dû être fermé à la hauteur de Bourg-St-Pierre déjà, ce qui complique le trafic international.

Les travaux de déblaiement se poursuivent. "D'une part, des dizaines de mètres cube de gravats doivent encore être enlevés et d'autre part, les lieux doivent être sécurisés", a déclaré à l'ats Vincent Favre, porte-parole de la police cantonale valaisanne. Et s'il continue de pleuvoir, cela va compliquer la situation, a-t-il ajouté.

