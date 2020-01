Des entités vaudoises s'unissent pour faire de la Suisse un acteur mondial de l'innovation sur l'alimentation et la nutrition. Cette Swiss Food & Nutrition Valley (SFNV), dévoilée il y a quelques mois, a été officiellement lancée jeudi en marge du WEF à Davos (GR).

Ce nouvel écosystème rassemble le Canton de Vaud, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL Group) et Nestlé. Ce dispositif, soutenu par le conseiller fédéral Guy Parmelin, veut attirer des start-up et des investissements en Suisse pour oeuvrer à une alimentation durable et de qualité.

"Etablir des systèmes alimentaires durables peut contribuer" à répondre aux défis des Objectifs du développement durable (ODD), a relevé le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). "Un cadre ne suffit pas. Nous avons besoin que les individus se rassemblent" pour davantage d'innovation, a-t-il ajouté.

Il a notamment appelé "à ne pas oublier les agriculteurs" dans les efforts de la SFNV. "Nous travaillons avec eux", a fait remarquer le président du conseil d'administration de Nestlé Paul Bulcke.

Une association va être lancée dans les prochains mois. Elle sera constituée de cantons, entreprises, start-up, institutions scientifiques ou autres acteurs qui souhaiteront collaborer avec les quatre institutions qui ont lancé l'initiative.

Discussion prévue à Lausanne

Celles-ci mentionnent les défis importants liés à l'agriculture, la nutrition et la gestion des déchets. Or, la Suisse peut s'appuyer sur de nombreuses entreprises et institutions scientifiques mais aussi de start-up actives notamment dans l'alimentation et la nutrition.

La numérisation et les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (AI) sont exploitées dans toute la filière alimentaire, a affirmé le président de l'EPFL Martin Vetterli. "Une mauvaise consommation de nourriture est une insulte" à l'environnement et pour la santé, dit-il.

La SFNV va organiser plusieurs rencontres en Suisse et à l'étranger avec des partenaires. Une réunion internationale sur l'avenir de l'alimentation aura lieu à Lausanne en septembre prochain.

