Ce contenu a été publié le 27 février 2018 21:37 27. février 2018 - 21:37

Roger Federer s'est doublement retrouvé à l'honneur à l'occasion de la cérémonie des Laureus Sports Awards mardi soir à Monaco. Il a été désigné meilleur sportif et l'auteur du retour de l'année.

Vainqueur de ses 18e et 19e titres majeurs l'an dernier (Open d'Australie et Wimbledon) après quatre ans et demi de disette en Grand Chelem, Roger Federer remporte ainsi ses cinquième et sixième trophées dans les prestigieux Laureus Sports Awards, qui sont attribués depuis 2000. Il avait déjà obtenu la distinction suprême quatre fois consécutivement - un record -, entre 2005 et 2008.

Avec désormais cinq titres de sportif de l'année à son palmarès, Roger Federer devient par ailleurs l'unique recordman en la matière devant l'ex-sprinter jamaïcain Usain Bolt (2009, 2010, 2013 et 2017). Le Bâlois de 36 ans - qui a été préféré à son éternel rival Rafael Nadal, au champion du monde de F1 Lewis Hamilton, à la star du football Cristiano Ronaldo, au cycliste Chris Froome et au coureur de demi-fond Mo Farah - est en outre le deuxième Suisse à être distingué pour un retour au premier plan, après la jeune retraitée du tennis Martina Hingis en 2006.

Hug aussi à l'honneur

Un autre athlète helvétique s'est retrouvé sous les feux des projecteurs mardi soir. Marcel Hug a été désigné sportif handicapé de l'année, une "première" pour un Suisse. Le Thurgovien de 32 ans a décroché trois titres lors des Mondiaux 2017 d'athlétisme en fauteuil roulant, avant de triompher lors du prestigieux marathon de New York.

Chez les dames, c'est Serena Williams qui a été désignée sportive de l'année, et ce pour la quatrième fois après 2003, 2010 et 2016. L'Américaine de 36 ans n'a remporté qu'un titre en 2017, l'Open d'Australie, son 23e - et pour l'heure dernier - trophée du Grand Chelem. Elle a donné naissance à son premier enfant le 1er septembre. L'équipe de l'année est l'écurie Mercedes, sacrée championne du monde des constructeurs en F1.

