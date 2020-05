Le Borussia Dortmund de Lucien Favre a signé un succès sans appel lors de la reprise de la Bundesliga. Le BVB s'est imposé 4-0 face à Schalke 04 dans le 156e "Revierderby".

Après 66 jours sans football, cette reprise à huis clos a souri à la formation de Lucien Favre qui a su exploiter les errements défensifs adverses, notamment ceux du gardien Markus Schubert. Erling Braut Haaland (29e), pour son dixième but de la saison déjà et pour le premier de ce "restart ", Raphael Guerreiro (45e et 63e) et Thorgan Hazard ont concrétisé la supériorité du BVB qui alignait au coup d'envoi un onze privé pourtant de cinq titulaires. Mais Julian Brandt a su faire oublier les absents. Le transfuge de Leverkusen a, en effetm illuminé cette rencontre par sa classe.

A la faveur de ce succès, Dortmund n'accuse plus qu'un point de retard sur le Bayern Munich qui affrontera Union Berlin dimanche dans la capitale. Le Borussia a surtout creusé un écart de trois points sur le RB Leipzig, tenu en échec à domicile par le SC Fribourg (1-1).

Cette reprise a également été marquée par la verve de deux joueurs suisses. Buteur et passeur, Renato Steffen et Kevin Mbabu ont, en effet, été les grands artisans du succès 2-1 de Wolfsburg à Augsbourg. Steffen a ouvert le score à la 43e sur une superbe reprise de la tête pour sa cinquième réussite de la saison. Quant à Mbabu, il a réussi un débordement magnifique sur son flanc droit pour offrir un véritable caviar à Daniel Ginczek pour le 2-1 de la... 91e minute.

Enfin, Matheus Cunha a signé l'exploit personnel de l'après-midi. L'ancien joueur du FC Sion a inscrit le troisième but du Hertha lors du succès 3-0 à Hoffenheim sur un enchaînement magnifique le long de la ligne de but. Le Brésilien a marqué une troisième fois pour le Hertha qu'il a rejoint cet hiver après une expérience plutôt mitigée à Leipzig. Il a tout désormais pour devenir l’atout no 1 d’un club qui regorge d’ambitions.

