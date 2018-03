Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 février 2018 07:25 13. février 2018 - 07:25

Le Jazz tient un rythme effréné en NBA. Utah a cueilli lundi sa 10e victoire consécutive en battant San Antonio 101-99.

La franchise de Salt Lake City - qui est privée de Thabo Sefolosha jusqu’au terme de la saison - est revenue de loin dans cette rencontre. Elle a accusé jusqu’à 13 points de retard dans le quatrième quart (70-83 à 9’29’’ de la fin), avant de renverser la vapeur grâce notamment à Donovan Mitchell.

Le meneur "rookie" s’est fait l’auteur de 25 points, 7 rebonds, 5 assists et 3 interceptions. Il a notamment inscrit les 5 derniers points de son équipe, qui était encore menée 98-99 à 47’’1 du buzzer. Joe Ingles ne fut pas en reste, cumulant 20 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Le Jazz affiche ainsi un bilan positif (29 succès, 28 défaites) pour la première fois depuis plus de deux mois, mais ne figure pas encore dans le top 8 de la Conférence ouest.

