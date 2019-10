48 heures après une défaite initiale devant Milwaukee, Houston a su rebondir. Les Rockets de Clint Capela et de Thabo Sefolosha ont ouvert leur compteur.

Dans leur salle, les Rockets se sont imposés 126-123 devant New Orleans, "orphelin" du no 1 de la draft Zion Williamson qui a subi une arthroscopie au genou droit. Cette rencontre a été marquée par un nouveau triple double de Russell Westbrook. Avec 28 points, 13 assists et 10 rebonds, le transfuge d'OKC a signé le 139e triple double de sa carrière, soit un de plus que Magic Johnson et à 42 unités du record d'Oscar Robertson.

Auteur pour sa part de 29 points, James Harden n'a pas encore réglé la mire. Le MVP 2018 a été crédité d'un terrible 2 sur 18 à 3 points après son 1 sur 8 de jeudi soir...

Clint Capela a, pour sa part, inscrit 15 points et a cueilli 6 rebonds pour un temps de jeu de 25 minutes. Aligné durant 14 minutes, Thabo Sefolosha a raté les deux tirs qu'il a tentés mais a pris 6 rebonds et a délivré 3 assists. Fort de son expérience, le Vaudois est l'un des garants du collectif des Rockets qui doivent composer avec deux solistes... incorrigibles.

