27 octobre 2018 14:13

Tessa Worley a cueilli sa 13e victoire en Coupe du monde à l'occasion du géant d'ouverture de la saison à Sölden.

La Française a devancé Federica Brignone (2e) de 0''35 et Mikaela Shiffrin (3e) de 0''94. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener s'est classée 7e, alors que Lara Gut et Michelle Gisin ont terminé respectivement 14e et 15e.

Double championne du monde de la spécialité (2013 et 2017), Tessa Worley a fait la différence dans le mur d'un deuxième tracé plus tournant que le premier. La skieuse du Grand-Bornand avait signé le 3e chrono le matin, à 0''40 de la leader provisoire Federica Brignone et à 0''16 de Viktoria Rebensburg, qui a échoué au pied du podium à 0''05 de Mikaela Shiffrin.

Lauréate du Globe de cristal de la spécialité en 2016/2017, Tessa Worley a fêté ses 13 succès estampillés Coupe du monde en géant. La skeuse du Grand-Bornand n'avait cependant pas encore triomphé sur le glacier du Rettenbach, et n'avait obtenu qu'une seule victoire l'hiver dernier (à Lenzerheide).

Une "première" pour Gisin

Les Suissesses n'ont pas pu se mêler à la lutte pour le podium, mais elles ont réussi un beau tir groupé. Wendy Holdener, qui a conservé le 7e rang décroché en première manche, a certes concédé plus de deux secondes (2''31) à Tessa Worley. Mais la Schwytzoise a tout de même signé son troisième meilleur résultat absolu en géant, après une 4e (Kranjska Gora) et une 6e (Sölden) places obtenues la saison dernière.

Jamais mieux classée que 10e l'hiver dernier en géant, Lara Gut occupait ce rang à l'issue d'une première manche solide. Mais la jeune mariée n'a pas trouvé le bon rythme en finale, abusant du "drift" dans le mur et reculant à la 14e place. Elle devance finalement de 12 centièmes Michelle Gisin, qui intègre ainsi pour la première fois de sa carrière le top 15 d'un géant.

Cette première course de l'hiver a donc pu se dérouler comme prévu, malgré les chutes de neige, le vent et le brouillard. Les jeunes femmes se sont toutefois élancées depuis le départ de réserve. Mais les conditions ne devraient pas forcément s'améliorer pour la course masculine prévue dimanche.

