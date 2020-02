Indestructible Novak Djokovic ! Comme lors du dernier Wimbledon face à Roger Federer, le Serbe est revenu de nulle part à Melbourne pour cueillir son dix-septième titre majeur.

Novak Djokovic s'est imposé 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 en finale de l'Open d'Australie devant Dominic Thiem pour réussir le coup double parfait. Son huitième sacre sur la Rod Laver Arena lui permet à la fois de se rapprocher encore plus du record des vingt titres du Grand Chelem de Roger Federer et de ravir à Rafael Nadal la place de no 1 dans le prochain classement ATP.

C'est la première fois que Novak Djokovic remporte une finale du Grand Chelem après avoir été mené deux manches à une. Après être entré dans un trou noir pendant deux sets et demi, le Serbe a su retrouver ses esprits pour renverser la situation face à un adversaire qui peut nourrir des regrets éternels. Dominic Thiem fut, en effet, très loin d'évoluer dans le registre qui avait été le sien quatre jours plus tôt pour battre Rafael Nadal. Incapable de lâcher vraiment son revers le long de la ligne, il a laissé passer une occasion en or de devenir le premier joueur né dans les années nonante à remporter un titre du Grand Chelem. Battu déjà à deux reprises en finale de Roland-Garros par Rafael Nadal, Dominic Thiem n'a pas encore apporté la preuve absolue qu'il était l'homme des grands rendez-vous.

Une année après sa démonstration face à Rafael Nadal dans une finale 2019 remportée 6-3 6-4 6-2, Novak Djokovic fut très loin de témoigner du même brio. Agacé par le soutien très prononcé du public envers son adversaire, il a littéralement déjoué après le gain du premier set. Pénalisé à deux reprises pour dépassement de temps au service - 25 secondes accordées - par l'arbitre Damien Dumusois lors d'un neuvième jeu de la deuxième manche qu'il devait perdre, il ne fut vraiment pas loin du "burn out".

Après avoir écarté une balle de break à 1-1 au quatrième set, Novak Djokvic s'est remis enfin dans le bon sens de la marche pour égaliser à deux manches partout. Au cinquième set, il pouvait ravir une dernière fois le service de l'Autrichien au troisième jeu pour reprendre enfin l'avantage dans cette finale. Il n'allait plus le lâcher pour conclure sur la 57e faute directe de son adversaire cette finale qui ne fut pas le match du siècle.

Malgré toutes les craintes suscitées par les incendies qui ont ravagé le pays, cet Open d'Australie 2020 a établi un nouveau record d'affluence avec un total de 812'174 spectateurs pour la quinzaine. Ce tournoi ne cesse de grandir pour s'affirmer, peut-être, comme le plus beau de l'année. Il aurait sans doute mérité une autre finale....

Neuer Inhalt Horizontal Line