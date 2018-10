Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Elina Svitolina (no 6) a pris une option sur la qualification pour les demi-finales du Masters WTA.

L'Ukrainienne a décroché son deuxième succès en deux matches en battant Karolina Pliskova (no 7) 6-3 2-6 6-3. Caroline Wozniacki (no 2) a pour sa part relancé ses actions en battant Petra Kvitova (no 6) 7-5 3-6 6-2 dans le duel des battues de la première journée du groupe blanc.

Sortie dès la phase de poules l'an dernier à Singapour pour sa première apparition dans le grand rendez-vous de fin de saison, Elina Svitolina est donc bien partie pour accéder cette fois-ci au dernier carré. L'Ukrainienne, qui aurait dû gagner en deux sets pour se qualifier dès mardi, devra néanmoins battre Caroline Wozniacki jeudi pour éviter toute mauvaise surprise.

Elina Svitolina (26 ans), qui avait dominé Petra Kvitova en deux sets dimanche, a nettement dominé les débats dans la manche décisive mardi. L'Ukrainienne a ainsi rapidement mené 4-0, après s'être emparée à deux reprises du service de Karolina Pliskova. Celle-ci a certes recollé à 4-2, mais elle a concédé ses deux jeux de service suivants.

Tenante du titre, Caroline Wozniacki a quant à elle eu besoin de 2h17' pour vaincre la gauchère Petra Kvitova. La Danoise restait pourtant sur quatre défaites d'affilée face à la lauréate de l'édition 2011 du Masters.

Les quatre joueuses de ce groupe peuvent encore y croire avant la troisième journée. Lauréate du dernier Open d'Australie, Caroline Wozniacki est menée 3-1 dans son face-à-face avec Elina Svitolina, mais reste sur un net succès obtenu dans le Masters 2017 (6-2 6-0). Petra Kvitova affiche quant à elle un bilan de 3-0 face à Karolina Pliskova, qu'elle affrontera jeudi également.

