Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 16:25 07. octobre 2018 - 16:25

Les Zougois réélisaient dimanche leur gouvernement, leur Parlement et leurs maires.

Les Zougois devront sans doute retourner aux urnes pour un 2e tour. Selon les premiers résultats provisoires des élections cantonales dimanche, seuls quatre candidats seraient élus du premier coup.

Le sortant Martin Pfister (PDC), directeur de la santé, arrive en tête, suivi du chef des finances Heinz Tännler (UDC) et du ministre de l'éducation Stephan Schleiss (UDC). Beat Villiger (PDC), à la tête de la sécurité, arrive en quatrième position.

Le démocrate-chrétien n'a apparemment pas été sanctionné par les électeurs pour son affaire liée à une relation extraconjugale. Le jour même de l'élection, il a révélé dans la presse dominicale qu'il avait eu une fille hors mariage. Il avait été épinglé pour le prêt d'une voiture à son amante alors qu'elle n'avait pas de permis.

Les villes de Zoug et de Cham manquent encore. Les résultats pourraient donc encore passablement changer. Mais jusqu'à présent, la PDC Silvia Thalmann-Gut, le PLR Andreas Hostettler et le PLR Florian Weber n'obtiennent pas la majorité absolue. Les chances de Barbara Gysel (PS), Andreas Hürlimann (Alternatifs/Verts) et Daniel Stadlin (PVL) sont, elles. minimes.

Neuer Inhalt Horizontal Line