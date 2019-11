Clint Capela a signé un troisième match consécutif à 20 rebonds mercredi en NBA!

L'intérieur genevois de Houston a également marqué 12 points dans une rencontre remportée 102-93 par les Rockets face aux L.A. Clippers.

Auteur également de 2 contres, Clint Capela est le premier joueur des Rockets à capter au moins 20 rebonds lors de trois matches successifs depuis Moses Malone en 1982. Mais sa soirée s'est mal terminée: il a dû quitter le parquet à un peu plus de 4' de la fin après avoir reçu un coup au visage en luttant pour un rebond.

Le coach Mike D'Antoni a expliqué après cette rencontre, la cinquième d'affilée remportée par la franchise texane, que Clint Capela était "OK". Selon des propos rapportés par le site d'ESPN, il a souligné que le Genevois devait néanmoins subir des examens dans le cadre du protocole de commotion et qu'on en saurait plus jeudi.

Thabo Sefolosha s'est pour sa part fait l'auteur de 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception, sans inscrire de point. L'homme du match fut une nouvelle fois James Harden, auteur de 47 points à 7 sur 13 à 3 points.

Les Rockets (8 succès-3 défaites) pointaient à l'issue de cette partie au 2e rang de la Conférence ouest derrière les Los Angeles Lakers (9-2), qui ont infligé mercredi une 10e défaite en 12 rencontres aux Golden State Warriors (120-94).

