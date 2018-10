Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 octobre 2018 06:32 17. octobre 2018 - 06:32

Seule équipe de NHL encore invaincue en ce début de saison, les Devils ont décroché leur quatrième succès en quatre matches mardi. New Jersey a dominé Dallas 3-0.

Nico Hischier et Mirco Müller n'ont pas pesé sur cette rencontre. Le centre valaisan (6 tirs cadrés mardi) et le défenseur zurichois ont terminé la partie avec un bilan neutre, avec respectivement 20'10'' et 19'27'' de jeu.

Hischier était néanmoins présent sur la glace lorsque Kyle Palmieri a ouvert le score en supériorité numérique après 3'42'' pour sa 7e réussite de la saison. Blake Coleman (23e) et Jean-Sébastien Dea (37e) ont inscrit les deux autres buts des Devils, alors que Keith Kinkaid (24 arrêts) a signé son deuxième blanchissage de la saison.

Nino Niederreiter (Minnesota) et Sven Bärtschi (Vancouver) ont également connu les joies de la victoire, sans inscrire le moindre point. Le Grison a été aligné durant 15'57'' dans une rencontre gagnée 2-1 par le Wild face aux Coyotes, alors que le Bernois a griffé durant 16'09'' la glace de Pittsburgh, où les Canucks se sont imposés 3-2 après prolongation.

Denis Malgin est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan "comptable" lors de cette soirée. L'attaquant soleurois a été crédité d'un assist sur le premier but des Florida Panthers, qui se sont cependant inclinés 6-5 après les tirs au but à Philadelphie.

