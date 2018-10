Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 octobre 2018 08:21 21. octobre 2018 - 08:21

Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche son cinquième titre de champion du monde de MotoGP, le septième toutes catégories confondues.

L'Espagnol de 25 ans s'est imposé lors du Grand Prix du Japon devant Cal Crutchlow (LCR Honda) et Alex Rins (Suzuki). Thomas Lüthi (Honda) a terminé 20e. Sacré à quatre manches de la fin de la saison, il égale ainsi l'Australien Mick Doohan avec cette cinquième couronne décrochée dans la catégorie-reine (2013, 2014, 2016, 2017, 2018). Il avait également été titré en 125 cm3 (2010) et en Moto2 (2012).

Marc Marquez a profité dimanche des malheurs de son dernier rival. L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), parti en pole position et en tête pendant la majeure partie de la course, a chuté à deux tours de l'arrivée alors qu'il tentait de repasser l'Espagnol. Il aurait relancé le suspense s'il avait pu triompher.

Thomas Lüthi est quant à lui resté une nouvelle fois très discret. Le Bernois s'est classé au 20e rang à plus de 50 secondes du vainqueur et n'a donc toujours pas glané le moindre point dans la catégorie-reine en quinze Grand Prix disputés.

Deux points pour Aegerter

Dominique Aegerter (KTM) a en revanche obtenu deux points dans la course des Moto2, terminant au 14e rang. Le Bernois a terminé à un peu plus 20 secondes du vainqueur, le Français Fabio Quartararo (Speed Up), alors que le Zurichois Jesko Raffin (Kalex) n'a pas pu faire mieux qu'une 21e place. Deuxième, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex) a consolidé sa première place au championnat du monde.

