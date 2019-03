Record égalé pour Timo Meier ! L'Appenzellois a comptabilisé son 62e point de la saison régulière lors de la défaite 3-2 à domicile de San Jose devant Detroit.

Timo Meier a délivré une passe décisive sur le 3-2 de Tomas Hertl à 5 secondes de la sirène. Cette réussite trop tardive n'a pas suffi aux Sharks pour éviter une... sixième défaite de rang. On rappellera toutefois que San Jose est déjà assuré de disputer les play-off.

Avec ses 28 buts et ses 34 assists, Timo Meier égale ainsi le record établi par Mark Streit sous les couleurs de Montréal lors de l'exercice 2007/2008. Le Bernois était à ce jour le joueur suisse le plus prolifique sur une saison régulière. Il reste six matches à Timo Meier pour battre ce record et pour s'affirmer déjà à 22 ans comme l'un des plus grands joueurs suisses de l'histoire.

