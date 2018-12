Un 7e succès en 8 matches pour Houston

L'absence de Chris Paul ne perturbe pour l'heure pas les Rockets de Clint Capela. Houston a battu Oklahoma City 113-109 mardi, s'imposant ainsi pour la septième fois dans ses huit derniers matches.

James Harden fut le grand homme de cette rencontre. Auteur de 41 points, le MVP de la saison précédente a atteint la barre des 30 points pour la septième fois consécutive, une série-record pour lui. Le meneur de Houston a également réussi 7 passes décisives et 6 rebonds dans cette partie, où la franchise texane a forcé la décision dans une deuxième mi-temps entamée avec 8 longueurs de retard sur le Thunder.

Clint Capela ne fut pas en reste. Le pivot meyrinois a inscrit 16 points et capté 23 rebonds - un record parmi les joueurs en activité pour une rencontre disputée le jour de Noël - dont 10 en phase offensive. "J'avais dit à mes coéquipiers que je devais montrer que nous pouvions gagner la bataille des rebonds", a lâché le no 15 des Rockets, qui a égalé son meilleur total de la saison avec ses 23 prises. Et qui a effectivement permis à Houston de dominer OKC sous les panneaux (54 rebonds à 52).

Les Rockets, qui avaient perdu cinq de leurs six premiers matches cette saison, affichent désormais un bilan de 18 succès pour 15 défaites et font partie du top 8 de la Conférence ouest. "Notre bilan n'est pas celui que nous espérions, mais nous progressons. Nous devons continuer à travailler dur chaque jour afin de nous améliorer", a expliqué James Harden. "Nous nous préparons dans l'optique des play-off, et n'allons pas évoluer tout de suite à notre meilleur niveau", a-t-il poursuivi.

Lui aussi sur le front en ce jour de fête, Thabo Sefolosha a également connu les joies de la victoire avec Utah. Mais l'arrière vaudois n'a eu droit qu'à 8'13'' de jeu, inscrivant 2 points dans un match gagné 117-96 face à Portland. Le pivot français Rudy Gobert a fait le malheur des Trail Blazers sous les panneaux, réussissant 18 points, 14 rebonds et 7 contres. Mais Utah reste en dessous de la barre à l'Ouest, avec 17 victoires et 18 défaites.

Les Lakers perdent James mais battent les Warriors

Les Lakers ont quant à eux créé la surprise en allant s'imposer largement (127-101) sur le parquet du double tenant du titre Golden State. La franchise de Los Angeles a pourtant dû disputer les vingt dernières minutes de ce match sans sa superstar LeBron James (17 points, 13 rebonds), qui s'est blessé à l'aine en glissant dans la raquette des Warriors. Les Lakers restaient sur sept défaites face aux Warriors, qui se sont pour une fois montrés bien maladroits derrière la ligne des 3 points (9/36).

Neuer Inhalt Horizontal Line