Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2018 05:22 12. février 2018 - 05:22

Houston a cueilli un huitième succès d'affilée dimanche en NBA.

Les Rockets se sont imposés 104-97 face aux Dallas Mavericks. Avec désormais 42 victoires pour 13 défaites à leur compteur, Clint Capela et ses équipiers talonnent le champion en titre Golden State (43-13) dans la Conférence ouest.

Clint Capela ne s'est pas montré aussi impressionnant que vendredi face à Denver (23 points, 25 rebonds). Mais, avec ses 16 points, 11 rebonds et 3 contres réalisés en 31 minutes passées sur le parquet, il a une nouvelle fois parfaitement tenu son rang.

Le pivot genevois totalise ainsi déjà 28 double double dans ce championnat en 50 matches disputés. Il fait partie du top 10 de la NBA dans ce domaine, lui qui affiche un double double de moyenne sur la saison.

Les Rockets ont forcé la décision dans le troisième quart-temps, remporté sur le score de 30-20 alors qu'ils ne comptaient que deux points d'avance à la mi-temps (57-55). James Harden (27 points, 6 rebonds, 5 assists) et Chris Paul (25 points, 9 passes décisives, 8 rebonds) se sont montrés particulièrement inspirés face à des Mavericks qui évoluaient pour la première fois de la saison sans le vétéran Dirk Nowitzki (blessure à une cheville).

Cleveland domine Boston

Cleveland et LeBron James ont par ailleurs écrasé Boston 121-99 dans le choc de la Conférence est. Après une restructuration en profondeur de leur effectif ces derniers jours, les Cavaliers ont lancé pour la première fois leurs nouvelles recrues George Hill, Larry Nance Jr., Jordan Clarkson et Rodney Hood, acquis juste avant la date-limite des transferts jeudi.

Avec une équipe rajeunie et offensive, au service de LeBron James, les vice-champions NBA ont étouffé les Celtics. Clarkson et Hood se sont illustrés en inscrivant respectivement 17 et 15 points, tandis que Hill, aligné dans le cinq de départ, a terminé la rencontre 12 points. Mais c'est James qui a fini meilleur marqueur avec 24 points. Il a même frôlé le triple double avec 10 passes décisives et 8 rebonds.

Neuer Inhalt Horizontal Line