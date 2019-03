La remorque a glissé sur une soixantaine de mètres après avoir percuté le véhicule de la personne la plus gravement blessée.

Un accident impliquant un camion-remorque et quatre voitures a nécessité la fermeture de l'axe La Chaux-de-Fonds-Saignelégier mercredi durant toute la matinée. Un automobiliste a été gravement blessé, un autre plus légèrement.

Dans un virage à droite sur les hauts de La Chaux-de-Fonds en direction du Jura vers 07h35, un chauffeur de camion de 32 ans a perdu le contrôle de sa remorque qui s'est renversée. Celle-ci a glissé sur la chaussée légèrement enneigée et a heurté de plein fouet un véhicule arrivant correctement en sens inverse, indique la police cantonale.

L'automobiliste de 37 ans au volant du véhicule percuté a été gravement blessé. Il a été transféré à l'hôpital de Neuchâtel.

Suite au premier choc, la remorque s'est couchée sur le flanc et a glissé sur une soixantaine de mètres avant de toucher trois autres véhicules qui arrivaient aussi en sens inverse. L'un des conducteurs a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Près d'une vingtaine de secouristes et policiers sont intervenus. La route a été fermée jusque vers 13h10, précise la police neuchâteloise. Celle-ci relève qu'un automobiliste étranger impliqué dans l'accident mais non blessé circulait avec des pneus d'été lisses et sans permis. Il sera dénoncé pénalement.

