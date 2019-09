Jean-David Levitte pilotera un Conseil de fondation dont sont membres au total plus de 50 pays et le Canton de Genève.

Un ex-conseiller de Nicolas Sarkozy est le nouveau président du Centre de politique de sécurité à Genève (GCSP). Jean-David Levitte a pris début septembre la tête du conseil de l'institution financée par la Suisse, a appris jeudi Keystone-ATS.

Agé de 73 ans, il a oeuvré auprès de trois présidents français. Après avoir été notamment ambassadeur à l'ONU à Genève et à New York puis représentant de son pays aux Etats-Unis, il avait fonctionné comme conseiller diplomatique de M. Sarkozy.

Durant ce mandat, il a notamment été actif dans la médiation française lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Depuis ce conflit, la Suisse représente les intérêts russes à Tbilissi et géorgiens à Moscou.

M. Levitte pilotera un Conseil de fondation dont sont membres au total plus de 50 pays et le Canton de Genève. Lancé il y a près de 25 ans, le centre est l'un des trois acteurs sur les questions de sécurité que Berne alimente à Genève et qui sont dirigés par des ambassadeurs suisses.

Une "start-up"

Le nouveau président, qui succède à un professeur français, salue une institution devenue une véritable "start-up". Face à une période marquée par de nombreux changements sur la scène internationale et qui devrait durer, "nous devons nous adapter", estime l'ancien ambassadeur français.

Selon lui, le GCSP peut contribuer à apporter "les meilleurs outils" aux militaires, diplomates et nombreuses autres personnes qu'il accueille pour affronter cette situation. Au total, pour 2020 à 2023, le Conseil fédéral a prévu 128 millions de francs pour les trois institutions genevoises financées par la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line