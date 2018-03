Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 janvier 2012 20:33 02. janvier 2012 - 20:33

Football - Philippe Senderos et Johan Djorou ont connu deux destins croisés lors du derby Fulham - Arsenal. Expulsé à la 78e minute, Djourou a précipité la défaite des siens, battus 2-1.

Après avoir survolé le début de match et pris logiquement l'avantage par Koscielny à la 21e, Arsenal a perdu sa superbe après la pause. Expulsé pour un second carton jaune, Johan Djourou ne fut pas le plus coupable au sein d'une défense qui a pris l'eau.

Fulham égalisait ainsi à la 85e par Sidwell qui surgissait sur une déviation de la tête de Senderos, lequel fut un danger constant dans la surface des Gunners par la qualité de son jeu aérien. A onze contre dix, Fulham raflait la mise presque logiquement sur une volée de Zamora dans le temps additionnel.

Cette défaite relègue Arsenal à la cinquième place du classement. Les Gunners accusent désormais un point de retard sur Chelsea, qui s'est imposé 2-1 à Wolverhampton sur une réussite de Lampard à la 89e.

Résultats: Fulham - Arsenal 2-1. Aston Villa - Swansea City 0-2. Blackburn Rovers - Stoke City 1-2. Queens Park Rangers - Norwich City 1-2. Wolverhampton - Chelsea 1-2. Classement: 1. Manchester City 19/45. 2. Manchester United 19/45. 3. Tottenham Hotspur 18/39. 4. Chelsea 20/37. 5. Arsenal 20/36. 6. Liverpool 19/34.

