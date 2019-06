Un avion électrique a été présenté vendredi à l'aéroport de Sion, après avoir effectué son premier vol avec succès. Destiné à la formation des pilotes, il devrait être à la disposition des écoles d'aviation dès 2021.

L'avion électrique biplace trône dans un hangar de l'aéroport de Sion. "Le Bristel Energic offre une solution zéro émission, silencieuse et économique", a indiqué devant une centaine de personnes réunies pour l'occasion, André Borschberg, ancien CEO et pilote de Solar Impulse et cofondateur et présidente de H55.

Fabriqué par la société tchèque BRM Aero, l'avion de deux places est équipé d'un système de propulsion électrique constitué d'un moteur et de batteries développés par H55. Il s'agit d'une spin-off de Solar Impulse spécialisée dans la propulsion électrique.

Trois anciens de l'aventure Solar Impulse, le premier tour du monde en avion solaire, sont aux commandes de H55: le pilote André Borschberg, l'ingénieur électricien Sébastien Demont et l'économiste Gregory Blatt.

