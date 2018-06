Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 20:12 18. juin 2018 - 20:12

Un bicorne attribué à Napoléon s'est vendu lundi 350'000 euros, avec les frais, lors d'une vente aux enchères tenue à Lyon. Particularité de cet exemplaire, il aurait été ramassé sur le champ de bataille à Waterloo.

En 15 ans de règne, l'empereur des Français en aurait usé environ 120. Dix-neuf ont été plus clairement identifiés, dont celui-ci. Ce dernier aurait été ramassé par un capitaine des dragons hollandais et s'est ensuite transmis de génération en génération jusqu'à la fin du siècle dernier, quand il a été vendu à un collectionneur français", selon le commissaire-priseur de la maison de ventes De Baecque et Associés.

"C'est un chapeau assez simple, en feutre comme tous les chapeaux de Napoléon. On voit les outrages du temps, quelques usures. Il a quelques éléments caractéristiques: Napoléon ne supportait pas le bandeau intérieur qui est donc toujours enlevé", ajoute-t-il.

Mis à prix 30'000 ou 40'000 euros, le bicorne était vendu dans une boîte en bois gainée de toile dans laquelle il fut présenté à l'Exposition internationale de Bruxelles en 1897. On reste néanmoins loin du record de 2014 où un industriel sud-coréen avait déboursé 1,8 million d'euros pour acheter un chapeau du même type.

Ce bicorne-là était en meilleur état et provenait surtout de la prestigieuse collection de la famille princière de Monaco. "Sur les souvenirs historiques - et sur ceux de Napoléon en particulier - il y a un espèce d'engouement", confirme le commissaire-priseur.

En novembre, une fragile feuille de laurier en or, pesant seulement dix grammes, destinée à orner la couronne portée par Napoléon Bonaparte lors de son sacre en 1804, s'était arrachée 625'000 euros à Fontainebleau (région parisienne), ville dont le château abrite un musée dédié à l'Empereur.

Neuer Inhalt Horizontal Line