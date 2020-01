Bienne a fait une très bonne opération dans l'optique des play-off. Le club seelandais a dominé Ambri-Piotta 3-1 à domicile et consolidé du même coup sa 5e place.

Battus samedi passé en Léventine 5-4 après prolongation, les Bernois avaient l'occasion de prendre leur revanche et ils ne l'ont pas manquée. Malgré un départ loupé, les Biennois ont relevé la tête et fait la différence au cours du tiers médian avec deux réussites signées Schneider (22e) et Kohler (27e).

En verve ces derniers temps, Damien Riat a lui dû quitter prématurément ses coéquipiers après un contact avec Christian Pinana qui s'est blessé en retombant sur l'un de ses partenaires. Les arbitres ont sanctionné l'ancien attaquant genevois de cinq minutes de pénalité assorties d'une méconduite de match.

Contraints d'évoluer en infériorité numérique pendant cinq minutes, les Seelandais ont parfaitement résisté et cette période a permis aux joueurs d'Antti Törmänen de prendre confiance. Et notamment à Jonas Hiller de se ressaisir après une trouée sur le 0-1 de Pinana.

Autre motif de satisfaction dans les rangs biennois, la performance des jeunes. Sur le 3-1, Gillian Kohler a pu inscrire son premier but en National League en complétant un jeu de Nussbaumer.

C'était soir de revanche aussi à Zoug face aux Langnau Tigers. Giflés 5-1 samedi dans l'Emmental, les Zougois se sont imposés chichement 2-1. Mais les trois points obtenus permettent aux hommes de Dan Tangnes de prendre seuls la tête du classement avec 71 points.

Dans la dernière partie de la soirée, Lugano a pris le meilleur sur Rapperswil 2-1. Les Tessinois poursuivent leur remontée en passant Lausanne pour se placer au 6e rang avec 55 points et trois unités d'avance sur la barre.

