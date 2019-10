Non, Lugano n'est pas encore "mort" ! Trois jours avant un déplacement à Sion qui sera peut-être celui de tous les dangers, les Tessinois ont témoigné d'une réelle bravoure devant le Dynamo Kiev.

A Saint-Gall où le règlement de l'UEFA l'a exilé pour cette phase de poules de l'Europa League, le FC Lugano a tenu en échec 0-0 un adversaire au passé glorieux mais qui bénéficie encore aujourd'hui de moyens considérables. Même s'ils ont subi l'ascendant adverse, les Tessinois n'ont rien volé au Kybunpark. Ils ont notamment touché deux fois les montants du gardien George Buschan par Carlinhos et Mijat Maric.

Après la défaite concédée à Copenhague, la formation de Fabio Celestini se devait d'obtenir un résultat pour conserver ses chances de qualification pour les seizièmes de finale. A elle désormais de faire le plein lors de la double confrontation contre Malmoe, qui compte également un point après deux rencontres.

La situation du FC Bâle est bien plus confortable. A Trabzon, le leader de la Super League a cueilli le point du nul (2-2) après son large succès 5-0 de la première journée contre Krasnodar. C'est Noah Okafor, d'une volée magnifique, qui a signé le 2-2 à la 80e minute pour répondre au but de Jose Sosa inscrit quelques secondes plus tôt. Face à un adversaire de valeur, le FC Bâle a témoigné d'une solidité retrouvée qui devrait lui permettre de passer l'hiver au chaud.

