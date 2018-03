Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'an dernier, plusieurs lions ont été retrouvés morts empoisonnés dans cette réserve, leur tête et leurs pattes coupées probablement utilisées pour les besoins de la médecine traditionnelle.

Des lions ont dévoré dans une réserve animalière du nord-est de l'Afrique du Sud un homme soupçonné d'être un braconnier. L'an dernier, plusieurs lions y ont été retrouvés morts empoisonnés, leur tête et pattes coupées, probablement pour la médecine traditionnelle.

La tête et les restes fraîchement consommés de la victime ont été découverts samedi dans une réserve privée de Hoedspruit, près du fameux parc national Krüger, a déclaré lundi un porte-parole des forces de l'ordre.

"Il semblerait que ce gars était en train de braconner lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe de lions. Ils l'ont dévoré presque entièrement et n'ont laissé que sa tête et quelques morceaux de chair", a précisé Moatshe Ngoepe. Un fusil chargé a été découvert près du corps de l'homme.

Rhinos spécialement menacés

Les rhinocéros, dont 80% de la population mondiale vit en Afrique du Sud, sont les principales victimes du braconnage local.

Plus d'un millier d'entre eux ont encore été tués l'an dernier, selon les statistiques des autorités sud-africaines, victimes du commerce international, illégal, de leurs cornes très recherchées en Asie pour leurs vertus prétendument thérapeutiques.

