Wolfsburg a concédé une défaite lourde de sens 2-1 à domicile contre l'Eintracht Francort en Bundesliga. Le but de la tête de Kevin Mbabu pour les Wolfen n'a pas suffi pour prendre au moins un point.

Dans ce duel entre Wolfsburg et Francfort, Mbabu fut le premier des cinq Suisses concernés à jubiler avec son but de la tête pour l'égalisation sur un centre d'Arnold à la 58e minute. Mais à la fin, ce sont Gelson Fernandes et Djibril Sow qui ont pu exulter. L'Eintracht d'Adi Hütter s'est imposé à la 85e minute grâce à un but du Japonais Daichi Kamada, servi d'une superbe tête de Bas Dost. C'est une mauvaise affaire pour Wolfsburg qui est rejoint par Hoffenheim à la 6e place, la dernière qualificative pour l'Europa League.

Steven Zuber a fêté un succès 1-0 avec Hoffenheim sur le terrain du Mayence d'Edimilson Fernandes. Trois jours après son premier but de la saison contre Cologne, Zuber a manqué la transformation d'un penalty à la 26e. Son tir de réparation a été détourné par le portier Heinz Müller. A Berlin, Ruben Vargas et Stephan Lichtsteiner avec Augsburg n'ont pu stopper l'élan de l'équipe recevante. Le Hertha s'est imposé 1-0.

