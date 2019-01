Un but et un assist pour Kevin Fiala

La nouvelle année sourit à Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a brillé lors du succès 4-0 de Nashville à Toronto avec un but et un assist.

Désigné troisième homme du match derrière son gardien Pekka Rinne (18 arrêts) et le défenseur suédois Mattias Eckholm (1 but et 1 assist également), Kevin Fiala a offert une passe décisive à Eckholm pour l'ouverture du score à la 25e minute avant de signer sa huitième réussite pour le 4-0 à 38'' de la sirène. Avec 8 points (2 buts/6 assists) lors de ses six derniers matches, Kevin Fiala est l'un des hommes forts des Predators. Avec, bien sûr, son capitaine Roman Josi crédité d'un bilan de +1 face aux Maple Leafs.

Nino Niederreiter et Timo Meier ont également connu la victoire lundi. El Nino et Minnesota se sont imposés 1-0 à Montréal alors que Timo Meier et San Jose ont enlevé 3-1 sur leur glace le derby californien contre Los Angeles. Les deux attaquants n'ont comptabilisé aucun point pour un onzième match de rang chacun sans marquer...

Neuer Inhalt Horizontal Line