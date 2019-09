Neymar sait toujours jouer au football. Le joueur du PSG a inscrit un but et a délivré un assist lors du nul 2-2 du Brésil devant la Colombie en match amical à Miami.

Dans la moiteur floridienne ambiante, son 61e but en 98 sélections - offert par un centre de son ami et capitaine Daniel Alves - après trois mois sans jouer un seul match a été synonyme d'égalisation pour le Brésil (59e). Les Brésiliens étaient menés 2-1 à la pause par la Colombie et le doublé de Lus Muriel, d'abord sur penalty (24e) puis à la conclusion en force d'une belle action collective (34e).

Auparavant Neymar avait été une première fois bien précis pour trouver sur corner la tête de Casemiro pour l'ouverture du score à la 19e. Dans ce match joué à rythme assez élevé malgré une chaleur humide qui avait de quoi entamer les organismes, Neymar a livré une performance de choix.

On rappellera que Neymar avait été victime d'une blessure à la cheville début juin avant la Copa America et qu'il n'a pas encore jouer une seule rencontre avec le Paris Saint-Germain en raison de ses envies d'aller ailleurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line