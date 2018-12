Un but et un assist pour Nico Hischier à Boston

Un peu de lumière pour New Jersey et Nico Hischier ! La "lanterne rouge" de la Conférence Est s'est imposée 5-2 à Boston.

Nico Hischier a apporté sa pierre dans ce succès. Le Valaisan a signé le 4-1 avant d'adresser la passe décisive pour le 5-2 de Blake Coleman dans la cage vide. Auteur désormais de 10 buts et de 15 assists depuis le début de la saison, le no 1 de la draft 2017 et ses coéquipiers peuvent remercier Mackenzie Blackwood. Troisième gardien des Devils, Blackwood a, en effet, réussi 40 arrêts pour cueillir à la fois son premier succès en NHL et la première étoile du match.

Deux autres joueurs suisses ont connu la victoire jeudi soir. Jonas Siegenthaler et Washington ont battu 3-1 Carolina à domicile alors que Timo Meier et San Jose se sont imposés 4-2 sur leur glace devant Anaheim. L'Appenzellois a toutefois livré un sixième match de rang sans marquer. A-t-il perdu son fluide ?

Rien ne va plus en revanche pour Nashville et Minnesota, battus tous deux une cinquième fois de rang. Avec Roman Josi et Kevin Viala mais sans Yannick Weber, les Predators se sont inclinés 2-0 devant Dallas. De retour au jeu après avoir raté 19 matches en raison d'une blessure, P.K. Subban fut sur la glace lors des deux réussites des Stars inscrites par Tyler Pitlick (8e) et Mattias Janmark (32e).

A Chicago, Nino Niederreiter et Minnesota ont été battus 5-2 malgré 48 tirs adressés vers la cage adverse. Auteur d'un triplé pour ses 18e, 19e et 20e bute de la saison, l'ex-Biennois Patrick Kane a été le "bourreau" du Wild.

