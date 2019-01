Un but et un assist pour Sven Bärtschi

Un but et un assist: Sven Bärtschi revoit enfin la lumière après des semaines à guérir de la commotion cérébrale dont il avait été la victime le 24 octobre.

A Ottawa pour son troisième match depuis son retour aux affaires, le Bernois a été l'un des artisans du succès 4-3 en prolongation de Vancouver. Il a ouvert le score à la 9e minute sur une séquence de jeu de puissance avant de laisser... Elias Pettersson s'occuper du reste.

Le rookie a, en effet, signé un triplé face aux Senators avec ses 20e, 21e et 22e réussites de la saison. Retenu pour le All Star Game de San Jose quelques heures plus tôt, le Suédois reconnaît avoir vécu "une grande journée".

Deux jours avant de fêter ses vingt ans, Nico Hischier a, pour sa part, signé un assist pour son 27e point de la saison lors de la défaite 5-4 de New Jersey à Dallas. Auteur d'un doublé, l'ex-Biennois Tyler Seguin a livré la marchandise au sein de l'attaque des Stars.

Enfin à Denver, Timo Meier a bouclé un neuvième match sans but lors du succès 5-4 de San Jose face à un Colorado qui n'aligne toujours pas Sven Andrighetto.

Neuer Inhalt Horizontal Line