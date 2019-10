Un cambrioleur, qui avait tué un complice chez lui à Lausanne en 2012, fait face au Tribunal criminel depuis mercredi matin. Ce Géorgien de 36 ans avait agi avec deux comparses. Le trio avait tenté d'effacer toutes traces du crime en incendiant le bâtiment.

L'homme, qui ne parle pas le français, est accusé principalement d’avoir assassiné un complice à son domicile de Lausanne dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012. Il encourt pour cela au moins dix années de prison d’après l’article 112 du code pénal.

L’accusé faisait partie d’un réseau de cambrioleurs géorgiens. Sa victime était un Roumain travaillant pour la même bande. Le rôle de ce dernier consistait à héberger les cambrioleurs au tarif de 10 francs par nuit lors de leurs séjours réguliers et mal intentionnés en Suisse. Cet homme se chargeait aussi d’aider les voleurs à écouler leur butin auprès d'enseignes de vente de seconde main.

Incendie intentionnel manqué

D’après l’acte d’accusation, le 9 décembre 2012, le malheureux a reçu la visite de l’accusé et de deux comparses. Il a été molesté par ces derniers et ligoté sur son lit alors qu’il était vêtu seulement d’un caleçon. Il est décédé lors de cette agression d’une manière que l’enquête n’est pas parvenue à établir.

Le trio d’agresseurs l’avait enfermé dans son appartement du Chemin Louis Boissonnet. Avant de partir, ils avaient aussi posé une planche de bois sur une plaque de cuisson allumée à l’intensité maximale. Cette planche était reliée au lit de leur victime par un dispositif visant à mettre le feu à tout l’appartement. Lequel se situait dans un bâtiment hébergeant une vingtaine d’habitants.

Trahi par ses vols

Fort heureusement, l’incendie s’était éteint de lui-même. Contacté par un ami inquiet, le cadavre n’avait été retrouvé par la police que le lendemain de Noël, le 26 décembre. Il était dans un état de décomposition avancé.

Le lendemain de leur crime, le prévenu et un de ses deux complices avaient été interpellés par les gardes-frontière alors qu’ils étaient à bord d’un TGV à destination de Paris. Le duo avait l'intention de rejoindre la Géorgie.

Ils avaient en leur possession divers objets de valeurs dont la montre de luxe en or, une chaînette, un pendentif crucifix et une chevalière appartenant au Roumain assassiné. Le lien avec lui et sa disparition n’avait pu être établi à l’époque. Résultat : aujourd’hui, deux de ses trois assassins courent toujours.

