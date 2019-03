KEYSTONE/EPA/VOLUNTEER FIREFIGHTERS OF GUATEMALA / HANDOUT

Dix-huit personnes ont été tuées mercredi soir dans l'ouest du Guatemala par un camion qui a percuté des villageois, ont indiqué jeudi les autorités locales. Les victimes étaient regroupées sur la chaussée à la suite d'un premier accident.

L'accident s'est produit à l'entrée de la ville de Nahuala, à 160 km à l'ouest de Guatemala City, où un notable local venait d'être renversé par un chauffard qui avait pris la fuite. Alors que les habitants se pressaient sur les lieux de l'accident, un poids lourd tous feux éteints est arrivé et a fauché l'attroupement.

"Dans, l'ambiance de chaos qui régnait sur les lieux, on a d'abord compté une trentaine de victimes, mais quand on a pu boucler la zone et organiser les secours, ce chiffre a été revu à la baisse", a expliqué le porte-parole des pompiers. Parmi les tués, figurent trois mineurs, a ajouté le porte-parole, Cecilio Chacaj.

Conducteurs en fuite

La victime du premier accident était un élu local de la communauté indigène, ce qui explique l'afflux de curieux sur place, malgré l'heure avancée de la soirée, a précisé le porte-parole.

Une vingtaine de blessés, certains dans un état grave, ont été transférés vers trois hôpitaux de la région, dont un dans la capitale Guatemala City.

Le porte-parole de la police nationale, Pablo Castillo, a annoncé que les conducteurs des deux véhicules en fuite étaient activement recherchés.

Jimmy Morales a fait part de ses "profondes condoléances". Le président guatémaltèque a ajouté que le gouvernement avait entrepris d'"apporter tout le soutien nécessaire aux familles des victimes". D'après l'Organisation mondiale de santé (OMS), le Guatemala est l'un des pays les plus dangereux en matière de sécurité routière. Les autorités ont recensé plus de 1500 morts sur les routes en 2013.

