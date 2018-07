Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13 juillet 2018

Un campeur de nationalité danoise est accusé d'être à l'origine du deuxième plus grand feu de forêt répertorié dans l'Etat du Colorado. Il doit répondre de 141 chefs d'accusation d'incendie volontaire, ce qui correspond à chacun des bâtiments détruits par les flammes.

Selon des documents de justice, l'homme de 52 ans a été averti le 27 juin des charges retenues contre lui via une communication téléphonique à la prison du comté de Costilla. Il y est détenu pour avoir allumé le feu de Spring Creek, dans le sud du Colorado.

Les flammes sont désormais contenues à 83% à la faveur de pluies et de températures plus basses. Elles ont brûlé près de 108'000 acres (soit 437 kilomètres carrés) dans les monts Sangre de Cristo, situés dans les Rocheuses. Selon les pompiers, plus de 130 maisons ont été réduites en cendres par l'incendie.

Feu mal éteint

Ce campeur, dont le visa avait expiré, a dit à des enquêteurs qu'il pensait avoir éteint un feu qu'il avait allumé pour cuire des aliments. Mais le lendemain, il a constaté que la broussaille desséchée à proximité de son camping-car avait pris feu, selon un rapport de police.

Les feux de forêt aux Etats-Unis ont déjà brûlé plus de 3,3 millions d'acres cette année, selon des données de la National Interagency Fire Center (NIFC). C'est un total supérieur à la moyenne annuelle de quelque 2,6 millions d'acres observée au cours de la décennie écoulée.

