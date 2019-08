Le bâtiment ainsi que les dix bateaux et trois véhicules qui s'y trouvaient ont été détruits.

Un chantier naval est parti en fumée dans la nuit de lundi à mardi à Lachen (SZ). Le bâtiment ainsi que les dix bateaux et trois véhicules qui s'y trouvaient ont été détruits.

Le feu s'est déclaré un peu après minuit, a indiqué la police cantonale schwyzoise. Quelque 180 membres des pompiers et d'autres services de secours ont été mobilisés.

Pendant l'incendie, la population a été appelée à fermer portes et fenêtres. Un grutier d'un chantier non loin de l'incendie a été brièvement hospitalisé pour soupçon d'intoxication. Un bâtiment scolaire a fermé ses portes en raison de la fumée et du balai des véhicules d'intervention.

Le montant des dégâts n'est pas encore connu. Une enquête a été ouverte.

Neuer Inhalt Horizontal Line