Le tirage au sort des quarts de finale d'Europa League a réservé du lourd aux joueurs suisses encore en lice.

Haris Seferovic (Benfica) et Gelson Fernandes (Eintracht Francfort) croiseront le fer, alors que Granit Xhaka et Arsenal devront se mesurer à Naples les 11 et 18 avril prochains.

L'Europa League promet une fois de plus d'offrir du spectacle. Les quarts de finale, tirés vendredi après-midi au siège de l'UEFA à Nyon, proposent des affiches relevées. Avec un "derby" suisse. Après avoir pris la mesure du Dinamo Zagreb de Mario Gavranovic, Haris Seferovic et Benfica vont tenter de poursuivre l'aventure contre l'Eintracht Francfort où Gelson Fernandes sera de retour (après avoir purgé un match de suspension contre l'Inter jeudi). Le club allemand, entraîné par l'ex-coach de Young Boys Adi Hütter, promet d'être un outsider de choix.

D'autant plus que deux favoris se rencontreront dès ce stade de la compétition, prévu sur deux semaines consécutives à la mi-avril. Naples et Arsenal (où évoluent Xhaka et Stephan Lichtsteiner) auront un match au sommet à jouer. En cas de victoire, le vainqueur défiera le gagnant de la confrontation 100% valencienne entre Villarreal et Valence. La dernière affiche a gâté Chelsea, qui défiera le Slavia Prague, tombeur surprise de Séville en huitièmes de finale.

