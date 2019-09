Le HC Bienne n'a pas failli. Sur sa glace, la formation d'Anti Törmänen a cueilli son cinquième succès de la saison.

Elle s'est imposée 2-1 devant Davos grâce aux deux premières réussites de l'exercice de Jason Fuchs pour le 1-0 et de Stefan Ulmer pour le 2-0.

Même sans livrer le match du siècle, les Biennois ont su livrer la marchandise. Avec un Jonas Hiller à la hauteur de son standing, les Biennois affichent une rigueur défensive qui leur permet d'enchaîner les victoires.

Désormais orphelin de Julien Srpunger, Fribourg a, pour sa part, concédé sa troisième défaite en trois matches. Toujours à la recherche de son premier point dans cet exercice, Gottéron s'est incliné 4-1 au Hallenstadion devant les Zurich Lions. Les Fribourgeois n'ont pas eu le temps d'y croire vraiment. La messe était, en effet, déjà dite avant la mi-match après les buts de Fredrik Pettersson (10e), Chris Baltisberger (22e) et Tim Berni (28e). Le derby de samedi à Genève revêtira déjà une certaine importance pour Fribourg qui ne peut pas se permettre de boucler le mois de septembre sur un 0 sur 4.

Grands favoris de la course au titre, Zoug et Berne ne réussissent pas un début de championnat conforme aux attentes. A Rapperswil, Zoug s'est incliné 4-3 en prolongation sur une réussite de Roman Cervenka. Menés trois fois au score lors du temps réglementaire, Leonardo Genoni et ses coéquipiers ne méritaient sans doute pas davantage que le point qui récompense la parité à la 60e minute.

Malgré une réussite de Tristan Scherwey pour son retour en jeu après son expérience à Ottawa, Berne n'a pas pesé lourd à Lugano qui a fêté sa première victoire de la saison. Battus 4-2, les Bernois n'ont jamais eu l'ascendant face à des Tessinois qui ont forcé la décision dans le premier tiers grâce aux buts de Dario Bürgler et de Luca Fazzini. Avec cette série en cours de trois défaites de rang, Berne n'affiche pas l'assurance qui devrait être celle d'un champion en titre.

