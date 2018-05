Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un comité citoyen ne se résigne pas à la fermeture de l'antenne neuchâteloise de la Haute Ecole de musique (HEM) de Genève. Il va lancer une initiative populaire pour maintenir une formation musicale professionnelle dans le canton.

Mardi, le Grand Conseil neuchâtelois avait pratiquement scellé le sort de l'établissement, en rejetant un postulat du groupe PopVertSol, qui demandait notamment une analyse plus détaillée des économies attendues par la fermeture de la HEM.

"Tout avait été préparé en amont de cette décision et nous avons décidé mercredi de lancer cette initiative", indique à l'ats le pianiste et enseignant à la HEM Marc Pantillon, confirmant une information d'ArcInfo. La récolte de signatures sera lancée dès que possible.

Le texte de l'initiative, encore provisoire, doit en effet encore être validé avant la phase de récolte des signatures. Concrètement, il demande que l'Etat assure une formation musicale professionnelle, permettant d'obtenir les titres de Bachelor et de Master. Pour cela, des partenariats avec un canton ou une institution de formation supérieure peuvent être conclus.

Autre forme possible

La formation doit également rayonner sur l'ensemble du territoire neuchâtelois et faire l'objet de collaborations avec d'autres institutions culturelles, demandent les initiants. "Notre initiative est suffisamment générale pour créer une autre école. Nous ne militons pas forcément pour conserver la HEM sous sa forme actuelle", relève encore M. Pantillon dans les colonnes d'ArcInfo.

Le Conseil d'Etat avait annoncé en fin d'année dernière la fermeture en 2021 de l'antenne neuchâteloise de la HEM, dans le cadre du plan de législature 2018-2021. Le canton espère ainsi économiser 2,2 millions de francs.

