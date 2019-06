Un conducteur de 22 ans a terminé sa course dans un mur au volant d'une Lamborghini à Bâle dans la nuit de vendredi à samedi. Pris de boisson et sous l'influence de drogues, il conduisait sans permis et voulait se soustraire à un contrôle de police.

Le jeune homme a été repéré vers 3h00 du matin, alors qu'il venait de griller un stop, a indiqué la police dans son communiqué. Dans sa tentative de fuite, le jeune homme a roulé à haute vitesse à travers le Petit-Bâle.

Dans sa course folle, l'homme a endommagé un véhicule, des glissières de sécurité et plusieurs grillages. Il a fini par perdre le contrôle de son bolide et est entré en collision dans un mur. Le test a révélé une consommation excessive d'alcool et de drogue.

Le conducteur avait déjà perdu son "bleu" lors d'une contravention antérieure. Il a été dénoncé et a passé le reste de la nuit au poste.

