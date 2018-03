Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

5 mars 2018

Pour la première fois depuis 18 ans, le Tour de Suisse débutera par un contre-la-montre par équipes à Frauenfeld en juin prochain. L'édition se terminera à Bellinzone par un "chrono" individuel.

Le tour national, long de 1212 kilomètres, débutera le samedi 9 juin en Thurgovie pour se terminer le dimanche 17 juin au Tessin.

Les lieux de départ et d'arrivée d'étapes étaient déjà connus mais les organisateurs ont dévoilés les détails du parcours. La 82e édition du Tour de Suisse commencera par un contre-la-montre par équipes de 18 km. Ce n'était plus arrivé depuis l'édition 2000 à Uster.

Le deuxième et dernier week-end aura pour plate-forme Bellizone. Comme Schaffhouse en 2017, le chef lieu du Tessin organisera une étape en ligne et un contre-la-montre individuel final. Sur le chemin de la cité des châteaux, le parcours comprendra trois étapes de montagne avec un total de quatre ascensions de première catégorie.

Au cours de la 5e étape, le peloton partira de Gstaad pour rejoindre Loèche-les-Bains où Steve Morabito s'était imposé en 2006. Les coureurs emprunteront le col du Pillon et la montée sur Montana avant d'arriver dans la station haut-valaisanne. Le lendemain, la Furka et le Klausen se dresseront sur la route de Gommiswald (SG). La 7e étape proposera la longue montée - 28 km et 365 virages - sur Arosa.

Le plan des étapes

82e Tour de Suisse (9 au 17 juin 2018). Samedi 9 juin: 1re étape, contre-la-montre par équipes à Frauenfeld (18 km). Dimanche 10 juin: 2e étape, circuit à Frauenfeld (155 km). Lundi 11 juin: 3e étape, Oberstammhein - Gansingen (182 km). Mardi 12 juin: 4e étape, Gansingen - Gstaad (189 km). Mercredi 13 juin: 5e étape, Gstaad - Loèche-les-Bains (155 km). Jeudi 14 juin: 6e étape, Fiesch - Gommiswald (186 km). Vendredi 15 juin: 7e étape, Eschenbach/Atzmännig - Arosa (170 km). Samedi 16 juin: 8e étape, circuit à Bellinzone (123 km). Dimanche 17 juin: 9e étape, contre-la-montre individuel à Bellinzone (34 km). Total 1212 km.

