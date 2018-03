Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 février 2018 21:40 03. février 2018 - 21:40

Sébastien Buemi s'est hissé pour la deuxième fois de la saison sur le podium en Formule E. Deuxième à Marrakech, le Vaudois a pris la troisième place à Santiago.

Au Chili, Sébastien Buemi a été devancé par le Français Jean-Eric Vergne et par le rookie allemand André Lotterer. Très longtemps classé quatrième, le Vaudois a ravi la troisième place à Nelson Piquet junior au 30e des 37 tours. Il a su défendre cette position dans les ultimes rondes pour gagner deux rangs au Championnat du monde dont il occupe désormais la quatrième place. On précisera qu'il n'avait cueilli qu'un malheureux point lors des deux premières courses de la saison à Hong Kong.

Lors de cette course disputée par une température supérieure à 30 degrés, Edoardo Mortara, le deuxième pilote suisse en lice, a dû se contenter du 13e rang. Cette course n'a pas non plus souri aux deux pilotes Audi. Le Champion en titre Lucas Di Grassi et Daniel Abt ont, en effet, dû abandonner.

La prochaine course se déroulera le 3 mars à Mexico. Ce championnat de Formule E fera une halte, pour la première fois, à Zurich le 10 juin.

