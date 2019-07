La piscine de Bellerive à Lausanne a connu dimanche une affluence record. Avec 10'190 entrées, c'est sans doute un des chiffres les plus élevés de ces trente dernières années, selon Christian Barascud.

Dix mille cent neuf entrées, c'est peut-être du jamais vu depuis la fin des années 80. Avec "un 10'000" en 2003, se souvient le chef de section piscines et patinoires de la ville de Lausanne.

"Et tout s'est bien passé", se félicite le responsable interrogé lundi par Keystone-ATS. De 09h30 à 21h00, il a fallu gérer cette foule avec 16 personnes pour le lac et les bassins, cinq autres aux caisses et du personnel pour l'entretien et la sécurité.

L'affluence a été forte ailleurs aussi. Mais à la piscine de Montchoisi par exemple, c'est le mercredi dernier qui a enregistré le plus d'entrées: 1700 contre 1400 dimanche, précise Christian Barascud.

