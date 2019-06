"Nous ne sommes pas venus au Portugal pour seulement disputer la Ligue des Nations. Mais pour la gagner aussi !" A la veille de défier le Portugal, Vladimir Petkovic n'a pas peur de bomber le torse.

"Toutes les équipes rêvaient de disputer ce Final Four. Il n'y en a que quatre qui auront ce privilège dont la Suisse, poursuit le Mister. Je peux vous assurer que mes joueurs jetteront toutes leurs forces pour gagner ce titre." A Xherdan Shaqiri, à Granit Xhaka et à Haris Seferovic de bien coller mercredi à Porto au discours très ambitieux de leur entraîneur. Un discours qui n'est pas sans rappeler celui tenu il y a onze mois à Saint-Pétersbourg avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suède. Un discours qui fut, malheureusement, totalement en décalage avec la réalité du terrain.

"Une magnifique équipe"

Devant la presse et entouré de son capitaine Granit Xhaka et de son gardien Yann Sommer, Vladimir Petkovic n'a, bien sûr, dévoilé aucune piste quant à la composition de son équipe. Mais tout indique qu'il évoluera en 4-2-3-1 face à un Portugal qui est "une équipe qui ne dépend pas de ses individualités aussi fortes soient-elles". "Le Portugal est une magnifique équipe qui est, on a tendance à l'oublier, extrêmement rigoureuse sur le plan défensif", ajoute Vladimir Petkovic.

Mercredi, la Suisse sera soutenue par 3500 supporters pour une rencontre qui devrait finalement se jouer à guichets fermés. Il restait mardi à 13h00 4000 places disponibles sur les 50'000 mises en vente. Dans un Estadio do Dragao plein à craquer, la Suisse risque de vivre une soirée difficile. Cristiano Ronaldo, l'homme aux 85 buts en 156 sélections, et Bernardo Silva, l'un des grands artisans du triplé historique de Manchester City, entendent conclure leur saison en beauté. Le quintuple Ballon d'Or et l'ancien Monégasque ne seront toutefois pas les seuls capables de tourmenter Yann Sommer et ses défenseurs. Cette saison a, en effet, marqué l'éclosion de trois talents, Bruno Fernandes (Sporting CP), Ruben Neves (Wolverhampton) et bien sûr l'extraordinaire João Felix (Benfica).

"Franchir un pas de plus"

Granit Xhaka, dont l'avenir à Arsenal s'écrit de plus en plus en pointillé, affirme que "la Suisse entend se mesurer dans ce Final Four aux meilleurs. Pas uniquement Cristiano Ronaldo." "Une fois en demi-finale comme cela est notre cas, il convient de franchir un pas de plus. Ecrire l'histoire", glisse le Bâlois qui assure avoir évacué la déception provoquée par son échec de la semaine dernière à Bakou avec Arsenal en finale de la Ligue Europa devant Chelsea. "Elle fut immense dans la mesure où la Ligue Europa aurait pu nous permettre de nous qualifier pour la Ligue des Champions, avoue-t-il. Mais j'ai basculé très vite sur ce Final Four. Une fois encore, nous ne sommes pas loin du titre !"

Comme son sélectionneur, Granit Xhaka n'a pas peur de jouer les fiers à bras. Les douloureux souvenirs de Saint-Pétersbourg et du non-match de Lisbonne contre ce même Portugal en octobre 2017 auraient pu l'inciter à tenir une posture plus mesurée. Ou croit-il que ce mercredi 5 juin à Porto sera enfin le grand soir pour l'équipe de Suisse ?

Neuer Inhalt Horizontal Line