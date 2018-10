Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 06:40 26. octobre 2018 - 06:40

Un doUn doublé de Nico Hischier n'a pas suffi aux Devils pour éviter une troisième défaite d'affilée en NHL.

New Jersey s'est incliné 4-3 après prolongation jeudi devant Nashville, dont les trois Suisses se sont illustrés. Le capitaine Roman Josi (27'16'' passées sur la glace!) et Kevin Fiala ont en effet tous deux réussi un assist à Newark. Yannick Weber (8'21'' de jeu seulement) a quant à lui marqué son premier but de la saison à la 15e minute (1-1), avec justement un assist de Fiala.

Les Predators, qui ont cueilli leur huitième succès de la saison en dix sorties, ont forcé la décision sur une réussite de Kyle Turris après 3'35'' en "overtime". La franchise du Tennessee, qui a donc gagné ses cinq premiers matches disputés à l'extérieur, fut menée à trois reprises au score et a égalisé à 3-3 à 6'20'' de la fin du temps réglementaire.

Nico Hischier a inscrit le deuxième et le troisième but des Devils pour signer son troisième doublé en NHL, le premier depuis le 27 décembre dernier. Il en est à 6 points en 7 parties jouées par les Devils, qui avaient démarré ce championnat en gagnant leurs quatre premiers matches. Son coéquipier Mirco Müller fut ainsi le seul Suisse à ne pas briller sur un plan comptable jeudi à Newark.

Nino Niederreiter n'a pas non plus amélioré ses statistiques jeudi, même si Minnesota a infligé une sixième défaite d'affilée aux Los Angeles Kings (4-1). L'attaquant grison du Wild a néanmoins quitté la glace avec un différentiel positif (+1). Dean Kukan était quant à lui surnuméraire dans les rangs des Columbus Blue Jackets, vainqueurs 7-4 de St-Louis, alors que Sven Bärtschi n'a pas été alignée par Vancouver (défaite 4-1 en Arizona) en raison d'une commotion cérébrale.

