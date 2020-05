Déchaînés, les attaquants français de Mönchengladbach ont hissé provisoirement le Borussia sur le podium de la Bundesliga en faisant voler en éclats 4-1 l'Union Berlin d'Urs Fischer.

Marcus Thuram a signé un doublé sur deux passes d'Alassane Pléa, également auteur d'un but. Florian Neuhaus a ouvert la marque d'un joli but pour M'Gladbach (17e), mais c'est bien la performance du duo Pléa-Thuram qui a fait la différence. D'abord deux buts de même facture, aux 41e et 59e minutes: centre légèrement en profondeur de Pléa et conclusion de près de Thuram.

Puis en fin de match, Pléa s'est récompensé en marquant lui-même le quatrième but de son équipe (4-1, 81e), oublié par la défense à six mètres devant le gardien. Sebastian Andersson avait réduit l'écart pour Berlin en trompant Yann Sommer de la tête peu après la pause (2-1, 50e).

Equipe surprise de la saison, Borussia Mönchengladbach affiche 56 points à son compteur. La formation rhénane, qui a également aligné Nico Elvedi dimanche, pourrait toutefois rapidement céder la 3e place: le RB Leipzig (55 points) s'en emparera s'il gagne ou fait match nul lundi à Cologne en clôture de la 29e journée.

